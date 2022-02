Lo hanno salvato i vigili del fuoco che lo hanno soccorso e poi consegnato agli operatori del 118

QUARTU. Un uomo di 68 anni ha rischiato grosso di morire soffocato dal fumo mentre cercava di spegnere un incendio che si era sviluppato in un deposito attrezzi nel giardino della sua abitazione. Lo hanno salvato i vigili del fuoco tempestivamente intervenuti, affidandolo poi agli operatori del 118 che lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il fatto è accaduto questa mattina 15 febbraio in via dei Pioppi a Capitana, centro residenziale sul litorale di Quartu. I pompieri hanno anche messo in sicurezza due bombole che si trovavano nel deposito e spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero intorno. (l.on)