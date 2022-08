Quartu, restauro e manutenzioni per cimitero e Sant'Agata - Sardegna

Via al restyling della chiesetta romanica di San Pietro di Ponte all'interno del cimitero storico di Quartu e alla manutenzione della facciata della chiesa di Sant'Agata. Per quanto riguarda il camposanto la Soprintendenza archeologica di Cagliari ha dato l'ok all'intervento che comprende anche la manutenzione dei prospetti esterni dell'ingresso e la pulizia e la risistemazione dei fregi. Spesa totale di 80 mila euro: 70 mila per l'intervento sui muri perimetrali e 10 mila sulla chiesetta. I fondi sono stati reperiti dalla vendita delle tombe gentilizie.

Per quanto riguarda Sant'Agata l'intervento in piazza Azuni punta a restituire al monumento condizioni di decoro dopo il distacco di intonaci e pitture in alcune porzioni della facciata principale e di quella laterale. Il valore complessivo degli interventi ammonta a oltre 90 mila euro più oneri. Dopo l'istanza di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza ha dato parere favorevole anche all'ampliamento del cimitero comunale.

Tra gli interventi previsti anche una struttura a tre piani con 6 colombari per ogni livello per un totale di circa 2.900 loculi e 200 ossari. Saranno realizzate anche 12 cappelle con 54 loculi disponibili.



