Quartu, recinzione già finita e piscina quasi pronta in zona vincolata: "Demolite tutto"

Recinto di due metri, realizzato in cemento, una vera e propria palizzata e, oltre il recinto, una buca già profonda due metri, che avrebbe dovuto ospitare una piscina. Tutte opere, in un caso realizzate e nell’altro iniziate, fatte nella zona quartese di Bellavista da Veronica Masala, in un terreno acquistato per realizzare una villetta. Piccolo problema: opere abusive perchè realizzate senza nessun ok da parte degli uffici e, soprattutto, in una zona vincolata. Ad agosto 2022 c’è stata una verifica da parte degli agenti del nucleo di vigilanza edilizia della polizia Locale di Quartu, e sono emerse le irregolarità, scritte nel rapporto ufficiale spedito al dirigente della polizia Locale e agli uffici dell’Edilizia privata, dell’assessorato regionale dell’Urbanistica e dell’Agenzia delle entrate. E oggi è arrivata l’ordinanza con la sanzione per violazione edilizia: o si demolisce tutto entro 90 giorni o la multa potrebbe arrivare a ventimila euro.

Veronica Masala, residente nella zona di Capitana, è tutelata dall’avvocato Francesca Mannai: “Eravamo già a conoscenza della situazione e delle decisioni del Comune. Da parte della mia assistita c’è tutta la disponibilità a eliminare le irregolarità e ripristinare lo stato originario dei luoghi, le operazioni sono già in corso”.