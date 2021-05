Quartu, rapito uno dei pavoni a Stella di Mare 2: “E’ stato attirato con un po’ di mangime”

Flumini di Quartu – Rapito uno dei pavoni del villaggio a Stella Mare 2: è stato attirato con un po’ di mangime. Il fatto è accaduto ieri: “due individui”, con un po’ di cibo, hanno attirato uno degli splendidi esemplari, che dimorano nel quartiere, e lo hanno portato via. Un testimone ha assistito alla scena e un altro abitante della zona ha scritto su Facebook “i signori furfanti devono ringraziare che non ero presente”.

Qualche giorno, la segnalazione a Radio Casteddu

Tante le repliche a favore dei pennuti: “Noi li sfamiamo e li curiamo, ma contro la cattiveria umana non possiamo far nulla”.

