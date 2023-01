Quartu, pubblicate gare progettazione parco Sa Forada - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GEN - E' stata formalizzata da parte dell'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena la presa d'atto dell'avvio delle procedure di gara riguardanti la riqualificazione dell'area sportiva di Sa Forada, interamente finanziata con fondi Pnrr nel quadro della Missione 5- Inclusione e Coesione- Misura 3, Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale" e pubblicato dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'indizione, la gestione e l'aggiudicazione delle procedure d'appalto è stata demandata dall'Amministrazione con determinazione 1535 del 21.11.2022 alla società Sport e Salute s.p.a. in qualità di Centrale di committenza cui seguirà la stipula, all'esito delle stesse, degli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari. "La centrale di committenza ha comunicato di aver proceduto alla pubblicazione delle gare per l'aggiudicazione degli Accordi quadro lo scorso 7 dicembre, pertanto è stata parallelamente attivata da parte dell'Amministrazione la procedura contabile finalizzata alla prenotazione degli impegni di spesa attraverso la copertura del Fondo Pluriennale Vincolato", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti. "Siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma iniziale, contiamo di arrivare all'assegnazione degli appalti per l'affidamento della progettazione esecutiva entro la fine del mese di marzo, come previsto".

Il progetto del primo Parco Sportivo Outdoor della Sardegna ammonta ad un investimento complessivo di 2,5 milioni. "Un intervento imponente", spiega ancora Conti, suddiviso in due ambiti: quello del Cluster 1 prevede la riqualificazione del vecchio campo da calcio, al posto del quale sorgerà un impianto per il calcio a 11, uno per calcio a 7, un campo polivalente dedicato alla pallavolo e alla pallacanestro, una tribunetta per il pubblico e vari servizi connessi, il tutto all'interno di un'area di 16mila metri quadrati e per un valore di 1 milione e 750 mila euro. Il secondo progetto, iscritto al Cluster 2 del bando Pnrr, prevede la realizzazione di un nuovo pattinodromo e la presenza di un'area verde attrezzata per il tennis-tavolo all'aperto per i diversamente abili. Vi sarà poi un percorso coperto di collegamento al pallone geodetico già esistente, per il quale è previsto un restyling totale e la rimessa in uso in funzione polivalente (ginnastica artistica, pallavolo, pallacanestro). L'intervento in questo caso è di 750mila euro.

