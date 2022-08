Quartu prega per Denise, è grave al Brotzu la 24enne vittima dello schianto in moto

Si trova ricoverata in gravi condizioni al Brotzu, Denise Lai, la 24enne quartese rimasta vittima di un terribile schianto tra la moto guidata da un suo amico, Luigi Cogoni, e un’automobile in via Marconi, all’incrocio con via Cardano, sabato notte. La ragazza era la passeggera del mezzo a due ruote ed è caduta rovinosamente sull’asfalto. Portata al Brotzu, dopo un delicato intervento dei medici le sue condizioni rimangono ancora gravi, tanto che non è stato possibile sciogliere la prognosi. Cogoni, finito al Santissima Trinità, non corre invece nessun pericolo, fortunatamente.

E su Facebook sono già tanti i messaggi di incoraggiamento per la Lai. Damiano Meloni, fondatore del gruppo Quartu Sant’Elena 09045, ha invitato tutti a pregare per lei: “Denise è stata coinvolta in un incidente, io e molte persone del gruppo la conosciamo. Vi chiedo di unirci tutti in preghiera”. Un invito già raccolto da centinaia di persone.