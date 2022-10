Quartu, più sicurezza per pedoni e automobilisti: nuovi cartelli e segnaletica dal centro alla periferia

A Quartu scatta l’operazione sicurezza sulle strade. La Giunta Milia, infatti, ha stanziato 136mila euro e ha approvato il progetto esecutivo della manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e, anche, dei nuovi interventi di manutenzione legati agli attraversamenti pedonali rialzati. Sono già realtà in tante strade molto trafficate, partendo dal viale Marconi. Presto saranno realizzate anche in via Fiume, via San Benedetto e nelle altre strade dove bisogna garantire la sicurezza dei pedoni. Saranno gli uffici comunali a cercare le ditte per eseguire i lavori: per quanto riguarda la segnaletica orizzontale si prevede il ripasso della segnaletica esistente e, anche, la realizzazione di nuova segnaletica. Per ciò che riguarda la segnaletica verticale si prevede la sostituzione o l’integrazione di quella già in atto o di nuova realizzazione per migliorare la viabilità. Nel progetto è inclusa anche la fornitura di segnaletica complementare come parapedonali, specchi parabolici e di segnaletica temporanea di cantiere e la manutenzione degli attraversamenti pedonali rialzati in gomma riciclata Ci saranno due fasi di lavori: la prima prevede la posa della segnaletica orizzontale nelle principali vie della città, con priorità sulle vie di ingresso che portano rapidamente al centro .Priorità agli stop, alle precedenze, alle strisce pedonali e alle linee di suddivisione delle corsie. Nella seconda fase, invece, sarà possibile sostituire anche i pali e i cartelli pericolanti o scoloriti.