Quartu, più sicurezza a Flumini: a maggio il collaudo della nuova caserma dei carabinieri

C’è l’ok definitivo, con l’arrivo di 250mila euro di fondi regionali, per il restyling della caserma dei carabinieri di Flumini di Quartu. La struttura di via Mar Ligure, nel cuore delle villette prese d’assalto, da maggio a ottobre, da residenti e vacanzieri, si prepara a essere totalmente riqualificata. Il sigillo arriva dalla Giunta Milia. Ecco il cronoprogramma: entro il 15 marzo l’approvazione del progetto esecutivo, nello stesso mese verrà bandita la gara. Si spera di trovare l’azienda vincitrice in tempi super rapidi, visto che nelle tabelle c’è scritto che i lavori dureranno due mesi. Il taglio del nastro della caserma, totalmente rinnovata, è infatti previsto a maggio, in tempo per la prossima stagione estiva. La caserma, dopo un lungo periodo di chiusura, era tornata operativa l’estate scorsa. L’obbiettivo dell’amministrazione comunale è che sia operativa 365 giorni l’anno, per proteggere dai malviventi anche le tante abitazioni che, in autunno e soprattutto in inverno, sono disabitate.Operai in azione tra pochi mesi, quindi. La facciata verrà ritinteggiata, gli spazi interni subiranno una riorganizzazione in chiave “moderna” e saranno sostituiti tutti gli infissi. Alcuni, come le finestre in legno, sono ormai semi distrutti.