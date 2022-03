Quartu più green e sportiva, sì a 900mila euro per il restyling dei giardini e il palazzetto

Doppia apertura per le casse del Comune, entrano 900mila euro grazie a due progetti legati al Pnrr che sono stati approvati e finanziari dal Governo. Si tratta, in particolare, di 490mila euro per la manutenzione di tutte le aree verdi cittadine: giardini e parchi saranno visitati dagli operai, in caso di necessità, anche nel 2022, con una parte cospicua dei denari che è stata messa nel bilancio dell’anno scorso. È quanto ai legge nella determinazione firmata dal dirigente del servizio Ambiente, che conferma il ricevimento totale dei fondi.Un altro progetto approvato è quello, alla voce “rigenerazione urbana”, legato al palazzetto di via Beethoven. Oggi si fanno ancora le iniezioni del vaccino anti Covid, in un domani tutt’altro che lontano partiranno i lavori di restyling, per creare nuovi spalti e tribune e poter fare arrivare anche club internazionali di basket e pallavolo sul nuovo parquet. In questo caso, i fondi sicuri in cassa ammontano a 400mila euro.