Quartu, piste ciclabili e rotonde in viale Marconi: “Spazio anche per la metropolitana, lavori nel 2023”

Il progetto definitivo è arrivato negli uffici del Comune oggi. Ecco come cambierà volto un tratto del viale Marconi a Quartu Sant’Elena, un’operazione da 2,5 milioni che ha ottenuto il sigillo finale della Città Metropolitana e che, se i tempi saranno rispettati, vedrà la luce entro l’anno prossimo. Sì alle piste ciclabili, alle rotonde, addirittura c’è una nuova corsia prevista accanto al centro commerciale Carrefour: per realizzarla sarà necessario espropriare poco più di 3mila metri quadri. Il piano per la nuova viabilità era già stato anticipato da Casteddu Online a fine luglio: la novità è che, ora, si intensificheranno le interlocuzioni tra gli uffici comunali e quelli della Città Metropolitana. Sono previsti anche 317 nuovi parcheggi, in via Fermi, via Majorana e via Galvani, tutte strade parallele al viale Marconi, rotatorie, le piste ciclabili con, sopra il Rio Is Cungiaus, passerelle per i pedoni, marciapiedi nuovi di zecca e luci nuove. E, soprattutto, viene confermata dall’amministrazione comunale quartese la nuova metropolitana: “La realizzazione del progetto non preclude assolutamente il passaggio della metropolitana di superficie”, annuncia l’assessora comunale alla Viabilità, Barbara Manca. “È un aspetto che è stato valutato, posso affermare che le sezioni ci sono e consentono di conciliare le due opere pubbliche”. La metropolitana passerà in via Vesalio, poi Is Pontis Paris e Quartu Sant’Elena. Stando all’ultimo progetto disponibile, di qualche anno fa, il percorso dovrebbe essere il seguente: la metro gira a destra prima dell’ex Diran, passa in via Bizet, prosegue su via Della Musica, poi si innesta in viale Colombo e tira dritta sino a Pitz’e Serra. Il progetto della metropolitana non è incluso nei due milioni e mezzo per la nuova viale Marconi quartese. “Il progetto del nuovo viale è buono e valido. La gara d’appalto sarà fatta a ottobre ed entro la fine dell’anno contiamo di avere un impegno vincolante per far partire i lavori nel 2023”, aggiunge l’assessore quartese ai Lavori Pubblici Antonio Conti. Viale Marconi moderno, sicuro e illuminato, e piena conferma della coabitazione con l’altro progetto, quello per la metropolitana. Il sindaco Milia è sicuro: “Avremo meno incidenti e, con la metro di superficie, il traffico sarà sicuramente più snello”.