Quartu, pioggia di soldi dalla Regione: 500mila euro per il restyling degli impianti sportivi di Flumini

Mezzo milione di euro per riqualificare gli impianti sportivi di Flumini di Quartu e 150mila per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nei marciapiedi. Sono tra i vari finanziamenti ottenuti dalla terza città della Sardegna direttamente dalla Regione, grazie agli emendamenti proposti, e approvati, durante la discussione della Finanziaria da un miliardo. I soldi per lo sport consentiranno di intervenire sulle strutture sportive del litorale: le più importanti sono in via dell’Autonomia Regionale, dove già da qualche mese c’è un progetto, da attuare anche col Coni, di piazzare l’erba sintetica nel campo da calcio e ampliare l’offerta sportiva, realizzando aree dedicate al basket, al padel, al tennis e alla pallavolo. Ma non dovrebbe essere l’una zona sportiva coinvolta dagli interventi.

Poi, grazie a un emendamento del consigliere regionale Roberto Caredda, su proposta dell’amministrazione comunale quartese (capofila Francesco Caredda) ecco 150mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nei marciapiedi: “E nella Finanziaria 2023 sono state inserite alcune grandi opere di riqualificazione urbana, come il collegamento viario tra via Cecoslovacchia e via Italia, le risorse per la promozione turistica e culturale e alcune importanti modifiche normative in campo urbanistico.