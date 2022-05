Un uomo steso per terra, in via Cagliari a Quartu, preso a pugni da un uomo che, dopo aver urlato e inveito contro alcuni passanti, sale a bordo di un’auto rossa e scappa verso la rotonda di viale Colombo. Il video di un’aggressione in pieno centro città è diventato virale, nelle ultime ore, e continua a rimbalzare di smartphone in smartphone. Si vede chiaramente lo scootersita ferito e l’automobilista che, dopo aver lasciato l’auto parcheggiata sul ciglio della strada, accanto al distributore di benzina dell’Eni, si avvicina e assesta almeno una decina di pugni sulla schiena dell’uomo. Gli altri automobilisti, in coda, suonano i clacson a tutto spiano. Una mancata precedenza? Un urto tra l’auto e lo scooter? I due si conoscevano? Ciò che è certo è che qualche passante decide di non stare con le mani in mano e cerca di calmare il guidatore dell’auto rossa. Che però non vuole sentire ragioni, e dopo essersi riavvicinato al “rivale”, ingrana e, a tutta velocità, se ne va verso l’uscita della città. Si nota un uomo che tira fuori il cellulare e riprende la targa dell’auto.

Qualcun altro si affaccia da uno dei palazzi di via Marconi che danno sulla via Cagliari e filma tutta la scena. Che finisce, a tempo record, sulle chat di WhatsApp.

