Quartu, piano da 4 milioni per strade e marciapiedi e 1,5 milioni per il restyling del palazzo comunale

Quattro milioni di euro, soldi ancora da trovare ma che arriveranno grazie alle prossime manovre finanziarie dell’amministrazione comunale di Quartu, e un piano fitto di interventi per riparare le strade e le buche di Quartu. Con una novità, come spiega il vicesindaco Tore Sanna: “Interverremo in tutte le strade nelle quali, sinora, non sono mai arrivati gli operai”. Vale a dire, anche tutte quelle della zona di Flumini dove, anche negli ultimi giorni, si sono registrati purtroppo degli incidenti: “Gli operai entreranno in azione su nostra specifica richiesta, con stralci operativi e manutenzioni. Siamo nella fase in cui stiamo per cercare la ditta che, attraverso una gara regolare, si aggiudicherà i lavori”. L’elenco sarà molto lungo, visto che a parte il centro gli asfalti nuovi sono attesi al pari dell’acqua nel deserto da Pitz’e Serra sino a gran parte della zona di Capitana.

E, intanto, a fine maggio partiranno i lavori di restyling del palazzo comunale di via Eligio Porcu: “Pavimentazione, impianto elettrico e dell’aria condizionata, più l’impermeabilità del tetto. Un milione e mezzo per la ristrutturazione, gli operai non interferiranno con i lavori dell’Aula o con i servizi che forniamo alla cittadinanza”, promette Sanna.