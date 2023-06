Quartu piange l'ex agente appassionato di antichità e noir, è morto Fabrizio Marongiu

È stato trovato dentro il suo appartamento di via Sant’Antonio a Quartu dopo che i vicini, allarmati da forti odori, avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando i vigili del fuoco hanno abbattuto la porta hanno subito capito che non c’era più nulla da fare per Fabrizio Marongiu. Nato a Sedilo, 52 anni, per tantissimo tempo ha lavorato nel settore della polizia Locale quartese prima di chiedere e ottenere il cambio, tre anni fa, ed andare a lavorare nel settore della cultura. Autore di tre libri noir, grande appassionato di fumetti di Zagor e di antichità sarde, la scomparsa di Marongiu ha gettato nell’incredulità tutti i suoi colleghi e amici. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza e i parenti più stretti sono stati subito avvisati dalle forze dell’ordine. A stroncare il 52enne potrebbe essere stato un malore o, forse, un gesto estremo.

Molto commosso il suo collega e amico Paolo Falqui: “Fabrizio era un grande studioso di antichità sarde e aveva pubblicato anche vari libri. Aveva vinto il concorso per lavorare in Comune nel 2000. Uscivamo spesso insieme, a cena insieme ad altri amici. Da cinque mesi circa però, tra una cosa e l’altra, ci eravamo persi di vista”. Condoglianze arrivano dal sindaco Graziano MIlia: “Siamo rattristati per la scomparsa di un giovane dipendente che per tanto tempo ha lavorato insieme a noi. Siamo vicini ai suoi familiari”. Commosso anche il ricordo del consigliere Tonio Pani: “Fabrizio aveva un carattere tranquillo e improntato alla timidezza, era molto bravo nel suo lavoro. Ultimamente stava gestendo la biblioteca interna all’ex Convento”.