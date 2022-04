Quartu piange Anna Saba, la maestra sempre in prima linea nella chiesa di Santo Stefano

Quartu in lacrime dice addio ad Anna Saba, la maestra sempre in prima linea per la Chiesa. Aveva novantaquattro anni ed è stata una delle più ferventi parrocchiane di Santo Stefano. Rimasta vedova da giovane, ha cresciuto due figlie, Bruna e Gabriella, e ha diviso la sua vita tra l’insegnamento alle scuole elementari e l’attività parrocchiale. Per tutti era “maestra Anna”, nella chiesa diretta da don Giulio Madeddu era sempre pronta a dare una mano alle messe e agli appuntamenti religiosi di tutti i giorni. Ovviamente, negli anni ha anche svolto l’importante ruolo di catechista. Sui social sono già tanti i commenti di cordoglio: c’è chi, oggi, ha cinquant’anni e ricorda i bei tempi delle elementari insieme a maestra Anna, o chi ha qualche primavera in più e ha avuto la fortuna di veder crescere i propri figli negli istituti nei quali ha insegnato la novantaquattrenne. Il consigliere Tonio Pani la ricorda con molto affetto e commozione: “È stata una donna straordinaria, conosciutissima e stimata da tutti. Aveva una famiglia d’oro. Nella casa dove ha abitato, per almeno trent’anni ha vissuto, al piano di sotto, anche don Tonio Tagliaferri”, il fondatore della chiesa di Santo Stefano. “Dopo i vari parroci, era lei che seguiva un po’ tutto ciò che c’era da fare nella chiesa”.“Dopo una vita a servizio della famiglia, della scuola, della comunità ecclesiale e dei sacerdoti, all’età di 94 anni, il Signore ha chiamato a sé la nostra carissima Anna Saba”, si legge sulla pagina ufficiale Facebook della parrocchia quartese nella quale la novantaquattrenne si è tanto data da fare. “La affideremo alle mani misericordiose del Padre nella celebrazione esequiale che si terrà venerdì 15 aprile alle ore 16 nella nostra chiesa parrocchiale”.