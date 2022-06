Quartu, pauroso schianto sulla Ss 554: auto contro moto, un uomo in gravi condizioni

Un pauroso schianto è avvenuto a Quartu, sulla ss 554, non distante dall’uscita per Quartucciu e dalla zona di Sa Serrixedda. Un’automobile e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate: ad avere la peggio è stato il centauro che, stando alle primissime informazioni disponibili, è finito fuori strada. Le sue condizioni, come hanno riportato i soccorritori del 118, sono giudicate “molto critiche”. Sul posto, oltre a due ambulanze, in azione anche i Vigili del fuoco. Il traffico, in tutta la zona della Statale, è in tilt.