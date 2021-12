Pauroso schianto in via dell’Autonomia Regionale a Quartu Sant’Elena tra un’auto e un furgone, vicino all’incrocio con via San martino. Le cause dell’impatto sono ancora da accertare, il furgone si è ribaltato. A bordo un uomo, rimasto ferito: dentro la macchina, invece, una donna e un bambino. Tutti e tre sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale, nessuno di loro fortunatamente risulta in pericolo di vita. Non è il primo incidente che avviene sulla strada “maledetta” dell’area di Flumini. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e una pattuglia della polizia Locale.

