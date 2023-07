Quartu, pauroso incidente in scooter in via Leonardo da Vinci: muore un minorenne

Gravissimo incidente in via Leonardo da Vinci a Quartu, sulla provinciale 17. C’è una vittima, è un ragazzo minorenne, ed era il passeggero dello scooter. Anche il guidatore è un minorenne, è rimasto ferito e portato in ospedale. Per ragioni ancora da chiarire, il ragazzo alla guida ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro il guard rail. L’impatto è stato molto violento e il ragazzo seduto dietro l’amico non ha avuto scampo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 e non ha coinvolto altri veicoli. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118. Sul posto la polizia stradale.