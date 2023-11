Quartu, passeggia per la strada con una cesoia lunga 62 centimetri: denunciato.

Quartu Sant’Elena, denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 57enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto a un controllo in via Van Gogh e trovato in possesso di una cesoia lunga 62 cm di cui è vietato il trasporto per strada. È verosimile pensare, ma non lo si può provare con certezza, che poco prima l’uomo avesse tagliato un lucchetto posto a protezione del cancello dell’abitazione di una quarantenne in via Monsignor Parraguez. È possibile che l’uomo, disturbato da qualcosa o da qualcuno, abbia preferito non portare a compimento quanto programmato, ma non essendovi prova certa non è possibile ogni ulteriore contestazione.