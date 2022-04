Quartu, palloni geodetici nuovi di zecca: “A settembre ospiteranno associazioni sportive e scuole”

A Quartu scatta il restyling dei palloni geodetici. Sono tre quelli presenti in città: accanto al velodromo, il “Tenso Valery” dentro Is Arenas e quello di Tanca Fiorita. Aree sportive abbandonate da anni che, a breve, risorgeranno. Il progetto esecutivo è già realtà, manca solo il certificato di prevenzione incendi. Che si ottiene, ovviamente, facendo tutta una serie di lavori in ogni struttura: 95mila euro, soldi messi dalla Giunta Milia, che presto finiranno nelle tasche della società che vincerà la gara. Massimo un mese di attesa, poi tre mesi di lavoro: la “road map” è tracciata, Quartu è pronta a ridare ossigeno, in modo concreto, allo sport. A spiegare nel dettaglio l’operazione, su Casteddu Online, è l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Antonio Conti, che ha seguito con la massima attenzione tutti gli step della riqualificazione dei tre palloni geodetici: “Bisogna fare tutta una serie di interventi, legati all’impiantistica elettrica e alle lampade. Lavori non pesantissimi, la pavimentazione delle tre tensostrutture è in buone condizioni”. Lì, sino a pochi anni fa, si sono allenate squadre e associazioni sportive. Uno degli ultimi eventi, nel pallone geodetico di Tanca Fiorita, risale al 2017, con una serie di allenamenti fatti dalle ragazze di varie associazioni di ginnastica ritmica. “Siamo ottimisti sui tempi della riapertura, sarà a settembre, in concomitanza con la ripartenza dell’anno scolastico. Ospiteranno associazioni sportive, ma saranno fruibili anche dalle scuole”. E non costerà un occhio della testa potersi allenare o gareggiare nei palloni geodetici rimessi a nuovo: “I canoni saranno simbolici, le associazioni dovranno occuparsi della loro gestione”.

