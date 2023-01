Hanno atteso che la palestra si svuotasse per la pausa pranzo e sono entrati in azione, scassinando il portone della “Family Fitness” ma, forse perchè visti da qualcuno, scappando a mani vuote. È successo a Quartu, nella centralissima via Palestrina, nella struttura gestita da Sabrina Sanna: “Subire un tentativo di scassinamento nel mio centro mi mette nel cuore oltre che una grande angoscia una grande tristezza. Un centro dove regna l’armonia e la serenità, il rispetto e la grande collaborazione reciproca, viene violentato, e vengono violentati i miei e i nostri sacrifici non di una vita ma di due o tre vite. Credo che chi commette questi gesti non conosca il valore del sacrificio, e chi mi conosce sa che per ciò che amo come questo centro sacrifico tutta la mia vita”, afferma, sconsolata, l’imprenditrice, molto nota nel settore. “I danni ammontano a qualche centinaia di euro”, spiega ancora la Sanna.