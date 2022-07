Quartu, palazzina a rischio crolli sopra la scuola: “Intervenite o scatta la multa”

Paura a Quartu Sant’Elena, in via Cilea 72, per le condizioni di una palazzina dichiarata a rischio crolli. C’è il report della polizia Locale, già spedito al Comune: i vigili hanno constatato lo stato di degrado dell’immobile e una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica. E, proprio sotto i balconi, si trova una scuola privata d’inglese, la Chatterbox. L’ingresso è al civico settantaquattro, in una strada molto centrale e trafficata. E scatta l’ordinanza urgente del sindaco Graziano Milia: i due proprietari dello stabile dovranno infatti svolgere tutti i lavori di messa in sicurezza e, poi, darne comunicazione agli uffici comunali. In caso contrario, la multa è assicurata, e i proprietari della palazzina rischiano di dover scucire sino a 480 euro.