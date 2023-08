Quartu, palazzina a rischio crolli nella centralissima via Vittorio Emanuele: "Fate i lavori o scatta la multa"

Una palazzina a rischio crolli in pieno centro città a Quartu, in via Vittorio Emanuele, ha portato il sindaco Graziano Milia a firmare un provvedimento urgente che impone ai padroni dell’immobile di svolgere, entro un mese, tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza. Dai balconi del palazzo, quasi all’angolo con via Regina Elena, i vigili del fuoco sono già intervenuti in seguito alla caduta di alcuni calcinacci e hanno spedito una relazione chiara e dettagliata al Comune. Il rischio che qualcuno possa farsi male c’è tutto, ed è decisamente elevato. Gli stessi pompieri erano stati costretti, al termine dell’intervento, a transennare tutta l’area sottostante, per evitare guai peggiori.

Ora l’ultimatum: o gli operai entreranno in azione e, al termine dei lavori, il Comune riceverà une relazione dettagliata, oppure sarà realtà una multa che potrà arrivare anche a quattrocentottanta euro.