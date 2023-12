Quartu, PalaBeethoven tutto nuovo con 1,3 milioni: sì a gare internazionali e punto ristoro

Aumentano i costi per il nuovo PalaBeethoven di Quartu. Il Comune mette sul piatto altri 155mila euro, indispensabili per coprire le spese dell’azienda che si è aggiudicata i lavori di restyling. Si passa quindi a 1,353 milioni di euro. La determina è già stata firmata dal dirigente del settore dei Lavori Pubblici: pienamente accolta la richiesta di un extra economico per poter proseguire con i lavori di riqualificazione totale. Previsti il rinnovo integrale degli impianti di condizionamento della struttura di via Beethoven, per un importo pari a 400mila euro di derivazione Pnrr su fondi di rigenerazione ubana. Un passo indispensabile per dare piena operatività ad una struttura potenzialmente utilizzabile in ogni stagione dell’anno, con la possibilità di ospitare gare internazionali, quindi con squadre di basket o pallavolo che arrivano anche dal resto dell’Europa, e la costruzione di un punto ristoro da tenere aperto, a disposizione dei tifosi, in occasione di ogni gara. Il progetto per l’adeguamento funzionale del Palazzetto di via Beethoven era stato già finanziato nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari con 998mila euro provenienti dal fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Dal Comune avevano fatto sapere che l’intento era quello di renderlo un impianto omologato per competizioni importanti e di respiro internazionale, andando quindi ad aumentare le possibilità di utilizzo della struttura, sinora più che altro utilizzata da alcune società sportive locali.