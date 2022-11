Quartu, nuovo sagrato per la chiesa di Santa Maria dopo sedici anni: “Ecco 440mila euro”

Addio al rischio di fedeli che inciampano o pozzanghere pericolose dopo forti temporali. Il sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Quartu, sarà finalmente riqualificato. In quella che è la parrocchia principale di tutto il litorale e che accoglie migliaia di fedeli, gli operai del Comune stanno per arrivare. La Giunta Milia ha approvato una variazione urgente al bilancio di 441mila euro, e il documento sarà portato nella prossima riunione del Consiglio. Il sì dell’aula è scontato e i lavori, salvo imprevisti, termineranno tra pochi mesi: “Stiamo chiudendo finalmente il progetto per far partire i lavori”, spiega il vicesindaco Tore Sanna, “dopo una lunga attesa. Basti pensare che le prime pratiche risalgono addirittura al 2006”. Sono passate quattro giunte diverse, insomma, prima della svolta decisiva. I fondi ci sono grazie al corposo avanzo di amministrazione. “Il problema principale era chiudere la pratica per mettere in sicurezza il finanziamento per i lavori”. La chiesa di via dei Nasturzi avrà il nuovo sagrato “entro la prossima primavera”.