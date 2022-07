Quartu, nuova mega biblioteca a Sa Serrixedda: libri e area lettura ai bordi della 554

Quartu avrà un a mega biblioteca, un “hub culturale come polo archivistico e bibliotecario” a Sa Serrixedda. L’indirizzo esiste già, via Orrù 6, lo spazio pure: libri e cultura al posto di materiale accatastato da anni in un deposito di proprietà del Comune. Presto gli operai arriveranno e ripuliranno l’edificio di quasi quattromila metri quadrati, per lasciare spazio a libri, aree lettura e anche spazi dedicati ai più fragili. Da un deposito abbandonato a un punto dove “favorire la socialità”, tutto a pochissima distanza dalla Ss 554. La decisione è della Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia, ferratissimo sul tema (ha una laurea in Archivistica e ha lavorato, per tanti anni, nel settore della cultura, tra ricerche storiche e vari libri scritti). In città, sinora, gli spazi a disposizione per libri e ricerche culturali sono pochi. Ci sono solo la biblioteca di vi Dante e quella, molto più piccola, in via Mar Ligure a Flumini.

Ma ora i tempi sono maturi per la nuova mega biblioteca a Sa Serrixedda. Lì, sarà possibile anche organizzare incontri ed eventi culturali e momenti dedicati alle famiglie. Sara ora compito degli uffici comunali dare gambe al progetto. Step fondamentale: trasferire tutta l’attrezzattura presente nel capannone da un’altra parte.