Quartu, novità nel polo sportivo di Is Arenas: si potrà giocare a baseball

A Quartu ci sarà uno spazio, il primo all’aperto e pubblico, per giocare a baseball. Nascerà in uno dei campi da calcio della zona di Is Arenas, e il terreno sarà utilizzato in alternanza con le varie squadre di calcio che vorranno allenarsi nel terreno, storico, del Quartu 2000. È la novità che arriva legata al futuro polo sportivo quartese: confermato il restyling delle tribune, l’ampliamento del campo da calcio che potrà essere utilizzato anche per le gare a 11, il percorso fitness e jogging più le aree per garantire lo sport anche ai diversamente abili. Alle risorse già nelle casse comunali, oggi sono stati aggiunti 455mila euro, arrivati dalla Regione, più altri 245 di cofinanziamento comunale. Denari ulteriori che consentiranno di realizzare più opere sportive. I lavori inizieranno entro la fine dell’estate, prima bisognerà affidare i lavori. I tempi di realizzazione non sono lunghi, salvo imprevisti la nuova area sportiva vedrà la luce entro il Natale del 2024. Intanto, marzo sarà il mese decisivo per il futuro di campo principale e pista d’atletica. Il contenzioso tra Cagliari Calcio e Comune si avvia alla conclusione. Ecco perchè, al momento, dal piano degli interventi sono stati esclusi proprio campo e pista. Ma, anche se il giudice anche se dovesse dar torto all’amministrazione comunale, dall’amministrazione comunale hanno spiegato che il futuro dell’area è tracciato: la riqualificazione sarà fatta anche negli ettari che hanno visto sgambettare e correre, dieci anni fa, i rossoblù.