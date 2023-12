Quartu, nasce il nuovo viale Marconi con rotonda e piste ciclabili: sette mesi di lavori

Il nodo degli espropri di qualche terreno si è sciolto e gli operai, da qualche giorno, sono già in azione nel piccolo tratto di Quartucciu coinvolto dai lavori del nuovo viale Marconi a Quartu. La svolta è finalmente arrivata, con un po’ di mesi di ritardo presto arriveranno piste ciclabili a doppio senso di marcia e anche una rotonda. Probabilmente già a gennaio gli operai arriveranno nel tratto quartese. I disagi per automobilisti e scooteristi dovrebbero essere limitati perchè si procederà per lotti, in modo da non ingolfare il traffico. Costo dell’operazione? Due milioni e mezzo di euro. L’area principale di intervento, interamente ricadente nel Comune di Quartu, riguarda 900 metri nel tratto tra via De Gasperi e l’ingresso ai centri commerciali. I lavori includeranno il risezionamento della corsia di percorrenza direzione Cagliari con un allargamento a due corsie veicolari, la costruzione di una banchina per lo smaltimento delle acque e la realizzazione di un marciapiede costituito da una fascia ‘filtro’ verde, da una pista ciclabile a doppio senso a da una fascia pedonale che arriverà fino all’edificato. La fascia verde, nella quale saranno piantumati piccoli arbusti sempreverdi, lentischio, ibiscus e oleandri, fungerà da separazione tra la strada e l’area ciclabile e pedonale.

Ok anche alla pavimentazione tattile per ipovedenti. Tra le novità dell’intervento, l’eliminazione del doppio senso di marcia in via Enrico Fermi, con la conseguente rimozione del semaforo oggi presente all’intersezione, e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Majorana, allo stato attuale una strada sterrata che sarà pavimentata. Anche in prossimità della rotatoria sarà realizzata una fascia ciclopedonale che includerà una pista ciclabile e un marciapiede. Un altro importante restyling riguarderà l’accesso ai centri commerciali, che sarà implementato con la creazione di una nuova intersezione a carreggiata bidirezionale che fungerà sia da ingresso che da uscita. L’auspicio del Comune è che con questa operazione la strada venga ulteriormente messa in sicurezza.