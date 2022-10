Terzo appuntamento della settimana sabato 15, sempre alle 19, a cura delle associazioni Su Scrignu de Campidanu e Boxis Campidanesas. In avvio di serata verranno illustrati “Is contus de forreddas”, ovvero i racconti di un tempo, quelli che ‘accendevano’ le serate attorno a un caminetto, per rimembrare le storie della Quartu che fu. A seguire è prevista una ‘versada campidanesa’, dedicata a un noto personaggio della città: Giovanni Longoni.

Il 14 ottobre nuovo laboratorio di ballo sardo a cura dell’associazione Città di Quarto. Il gruppo, fondato da Enrico Cabras nel 1928 per tramandare le tradizioni popolari che già un secolo fa cominciavano a disperdersi, è organizzatore di Sciampitta, una delle manifestazioni annuali più importanti della Sardegna. E appunto al ballo è dedicato anche l’appuntamento di venerdì nella casa-museo di via Porcu, che intende coinvolgere cittadini di tutte le età, ma in particolare i più giovani, affinché possano farsi a loro volta promotori della tradizione.

Giovedì 13 ottobre il prossimo evento, organizzato dall’associazione Su Idanu, con inizio previsto per le ore 19. La “Serata Etnica” prevede lo spettacolo di due musicisti: Michele Deiana alle launeddas e Celio Mocco all’organetto. Due giovani ma già conosciuti amanti delle sonorità tipicamente sarde daranno prova della loro maestria e offriranno ai partecipanti l’occasione per ballare nel solco della tradizione.

