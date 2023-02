Quartu, murales e graffiti dovranno avere l'ok del Comune: "Nessun artista potrà pretendere di essere pagato"

Nuove regole per chi desidera cimentarsi in forme artistiche tipiche della urban culture come murales, scritte, immagini o installazioni. Con la deliberazione del documento nell’ultima seduta del Consiglio comunale, c’è il via libera al regolamento per le attività di street art negli spazi pubblici e privati del territorio cittadino, dando loro una cornice più precisa. Il nuovo regolamento disciplina le attività definibili in qualità di street art, realizzate in tutte le espressioni artistiche e con qualunque tecnica su spazi di proprietà del Comune di Quartu Sant’Elena ovvero su spazi messi a disposizione da altri soggetti pubblici, o ancora da privati che ne autorizzino l’uso. Gli spazi per la realizzazione di progetti artistici saranno individuati dalla Giunta comunale, previa verifica della destinazione urbanistica e vincolistica della zona in cui ricade la parete individuata per la realizzazione dell’opera. L’Amministrazione Comunale, con l’emissione di appositi bandi pubblici, individuerà i progetti da realizzare sugli spazi identificati. I progetti dovranno essere valutati da una commissione esaminatrice, nominata secondo le norme e i regolamenti vigenti, che sarà chiamata a esprimere un parere sulla qualità artistica e l’originalità del progetto.

Seguirà in base al punteggio una determinazione di affidamento all’artista e l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Gli Enti diversi dal Comune e i soggetti privati potranno rendere disponibili propri spazi, presentando all’amministrazione comunale apposita autorizzazione, contenente documentazione fotografica riproducente lo spazio stesso e l’indicazione della sua esatta ubicazione. Rimane ferma la possibilità, per l’amministrazione, di far realizzare, prevedendo un compenso, a singoli artisti delle opere negli spazi pubblici. Ancora: tutte le opere realizzate dovranno rispettare i vincoli e la disciplina relativa all’aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non dovranno avere carattere offensivo o discriminatorio, nè contenere immagini o messaggi pubblicitari e/o propagandistici, impliciti o espliciti, e dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente. Infine, la realizzazione dell’opera di street art non attribuisce diritto ad alcun compenso e nulla potrà essere preteso, a nessun titolo, all’Amministrazione, sia dagli artisti sia da coloro i quali mettano a disposizione spazi privati.