Quartu, muore il padrone: “Chi vuole adottare i suoi due dolcissimi cani?”

RADIO ZAMPETTA SARDA: “QUARTU, MUORE IL PADRONE SI CERCA ADOZIONE DEL CUORE”. L’appello del cuore per 2 meravigliosi cani, abituati a vivere insieme: “Pedro e Pablo sono due splendidi cani che purtroppo hanno improvvisamente perduto il loro padrone da un mese a questa parte. Pedro è un cagnolone di 10 anni simil pastore tedesco, mentre Pablo è un pastore svizzero di 8. Entrambi sono educati e ben equilibrati, abituati alla convivenza familiare, vanno d’accordo con i loro simili e sono amorevoli con i bambini, soprattutto Pedro in quanto preparato alla Pet-Therapy. Sono cresciuti insieme, quindi se possibile si preferisce un adozione di coppia. Hanno ancora tanto amore da dare e da ricevere. Contattare Giorgio se interessati al numero: +393423758128. I cani hanno microchip, sono vaccinati e non sono sterilizzati”