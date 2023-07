Quartu, morto in casa da un giorno in via Pizzetti: addio a Marcello Sanna

È stato trovato morto nella sua abitazione, in via Mazzetti a Quartu, Marcello Sanna. La morte dell’uomo, 48 anni, stando a quanto trapela dopo un primissimo esame medico, risale almeno alla giornata di ieri. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sono stati i poliziotti a intervenire su esplicita richiesta dei familiari. Il corpo è stato trasferito al cimitero e già rinchiuso in una cella frigo in attesa di una ulteriore verifica medica prevista per la giornata di domani.

La pista principale che si segue è quella della morte naturale: per il quarantottenne potrebbe essere stato fatale un malore improvviso.