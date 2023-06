Quartu, monolocali quasi introvabili in città: un tetto sicuro in affitto costa anche 700 euro

Se trovare casa in affitto a Cagliari, per i pochi che la affittano, è un’impresa, la musica non cambia di molto a Quartu. Nella terza città della Sardegna i monolocali sono quasi introvabili: le uniche proposte, 350 euro al mese, sono nella Costa degli Angeli, cioè ben distante dal centro cittadino, e qualcosina c’è anche nella zona dei musicisti. Nient’altro, per avere un tetto sicuro bisogna partire dai bilocali e soprattutto dai trilocali: Margine Rosso, Pitz’e Serra e Quartello, con prezzi che variano tra i quattrocentocinquanta e anche gli ottocento euro si confermano rioni “salati”, e bisogna anche mettere in conto i costi degli spostamenti per raggiungere il centro città o, per lavoratori e studenti, arrivare sino a Cagliari. I dati forniti da Tecnocasa non lasciano spazio a troppe interpretazioni: e sulla costa, da S’Oru e Mari a Stella di Mare 2, cuore di Flumini, sotto i settecento euro non si trova nulla, nemmeno se si vuole ottenere un affitto lungo più di un anno.

E, tra le tante cifre, spiccano due che ben fanno capire quanto, oggi, possa valere un affitto. In piazza Sant’Elena, pieno centro, un trilocale costa 650 euro al mese. Con cinquanta euro in più ci sono locazioni sicure al Margine Rosso, cioè vista mare.