Paura sul lungomare quartese del Poetto. Un 48enne, lo scorso weekend, è stato pestato e lasciato fuori da un locale nel quale stava trascorrendo la serata. Trasportato al Santissima Trinità con varie fratture, è già stato operato. A lanciare l’allarme, facendo intervenire un’ambulanza del 118, sono stati alcuni giovani che avrebbero assistito anche al pestaggio. Sul caso, come riporta L’Unione Sarda, sta già indagando da sei giorni la polizia del commissariato cittadino. L’uomo si trova fortunatamente fuori pericolo, le indagini vanno avanti in maniera serrata per cercare di risalire al gruppo di aggressori. E una mano d’aiuto potrebbe arrivare sia dalle telecamere di proprietà del locale sia da chi ha prestato i primissimi soccorsi al quarantottenne.

