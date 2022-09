l Comune di Quartu Sant’Elena – Assessorato Tutela dell’Ambiente, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ATS e il Garante comunale degli animali, e con il supporto degli operatori del canile Shardana e di Amici del Branco, organizza la seconda Giornata per l’applicazione gratuita del Microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina.

Il secondo appuntamento è in programma, venerdì 9 Settembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la Scuola di via Mar Ligure, 4, Flumini di Quartu. Per accedere alla prenotazione del servizio è possibile telefonare dal lunedì al venerdì al numero 3487011453, dalle ore 13.00 alle 14.30. Sarà comunque possibile accedere al servizio anche senza prenotazione.

Documentazione richiesta: documento di identità e codice fiscale. Si raccomanda di munirsi di bustine igieniche.

Le giornate del Microchip Day si inquadrano all’interno delle azioni previste dalla campagna sulla Salute e il Benessere degli Animali del Comune di Quartu Sant’Elena. Il servizio è pertanto riservato ai cittadini residenti in città.

