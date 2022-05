Quartu, mercoledì l’ultimo saluto al ristoratore Antonello Spissu: salma restituita alla famiglia. Dopo l’autopsia eseguita nei giorni scorsi in seguito all’esposto della famiglia che chiede chiarezza sulle cause della sua morte, mercoledì 25 alle 15,30 tutti i suoi amici e conoscenti potranno partecipare al funerale del grande ristoratore, ex 4 Mori. Appuntamento alla Chiesa di Sant’Antonio a Quartu, dove sicuramente saranno in tanti. Antonello Spissu è morto all’arrivo in ambulanza al Policlinico dieci giorni fa, era ricoverato alla clinica San Salvatore quando ha accusato una grave crisi respiratoria. L’uomo aveva avuto un ictus a gennaio ed era stato un mese in Rianimazione al Brotzu, prima di iniziare la fase di recupero. Poi il peggioramento improvviso, la morte di Spissu e la conseguente indagine della Procura aperta per omicidio colposo, dopo la denuncia della moglie Patrizia Orrù. Mercoledì prossimo i funerali.

L'articolo Quartu, mercoledì l’ultimo saluto al ristoratore Antonello Spissu: salma restituita alla famiglia proviene da Casteddu On line.