Quartu, mercatini con Babbo Natale a Capitana: a Capodanno festa e musica al circo Paniko

È un Natale sempre più scoppiettante, quello di Quartu Sant’Elena. Oltre ai numerosi eventi e al ricchissimo cartellone imbastito dal Comune, ci sono anche quelli dell’associazione turistica guidata da Roby Matta. Oggi e domani, domenica 18 dicembre 2022, decine di espositori proporranno le loro opere nella splendida cornice della marina di Capitana. “Sabato 17 ci sarà l’Apericena solidale al Ristorante Victory by Lord Nelson all’interno della Marina. Il ricavato verrà devoluto in beneficienza ad Abeo Onlus per i bambini ospitati all’ospedale Gaslini di Genova. Sempre sabato pomeriggio attraccherà la barca di Babbo Natale”, spiega Roby Matta. “Domenica 18 alle15 Babbo Natale vi aspetta per farsi fotografare con i bambini. Un ringraziamento particolare va al team Victory by Lord Nelson ed a Sail Pro per l’organizzazione , agli espositori ed a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare il Festival di Natale 2022. Vi aspettiamo numerosi e solidali”. Novità anche per Capodanno. Il 31 dicembre il circo Paniko ospiterà il concerto del duo Wunder Tandem, spazio per duecento persone sotto il tendone per cantare e farsi trascinare dall’allegria anche dopo la mezzanotte.