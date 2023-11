Quartu, maxi cantiere in 16 strade per la nuova rete elettrica: spariscono centinaia di parcheggi

Quartu si prepara a dire addio, seppur in modo spalmato, tra novembre e marzo, a centinaia di parcheggi. Gli operai entreranno presto in azione per scavare e piazzare i nuovi cavi dell’elettricità. Dove? In sedici strade, ecco quali sono: cia Cavour dal 6 al 30 Novembre 2023, via Trento dal 13 al 30 Novembre, via Panzini dal 13 al 30 Novembre, via Montenegro dal 4 al 22 dicembre, via Verga dal 4 al 22 dicembre, via Della Musica dal 4 al 22 dicembre, via Novaro dall’otto al 19 gennaio 2024, via Goldoni dal’8 al 19 gennaio, via Chiesa, dal 15 al 31 gennaio, poi febbraio inizia, dal 5 al 16, con la via Mameli, per proseguire con via Oristano dal 5 al 23 febbraio, via XX Settembre dal 26 febbraio all’8 marzo, via Fratelli Bandiera dal 4 al 22 marzo, via Caprera dallì11 al 29 marzo, poi via Tempio dall’1 al 19 Aprile e, infine, via Garibaldi dall’8 al 26 Aprile 2024. Durante gli scavi non sarà più possibile parcheggiare in numerose strade.

Alcune, poi, sono tutt’altro che periferiche. Ecco perchè il rischio di rallantamenti o, peggio ancora, incidenti, è tutt’altro che una ipotesi remota”.