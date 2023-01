Quartu, mastelli e caos in via Sant’Antonio: “Duecento abitanti ostaggi di rifiuti e topi”

I mastelli grandi sono stati tolti da tempo, anche in via Sant’Antonio a Quartu i residenti possono disfarsi dei rifiuti utilizzando i mastellini piccoli. Ma le palazzine al civico 178 sono state letteralmente circondate dai bidoncini, con il risultato che c’è chi se ne approfitta e abbandona la propria spazzatura utilizzando i piccoli mastelli come cassonetti e tante famiglie sotto lo scacco di degrado e puzza. Angela Podda, una delle residenti, ha spedito alla nostra redazione tante foto e spiegato la situazione di caos: “Sono state inviate innumerevoli Pec alle autoritá, alla stessa De Vizia e al Comune di Quartu e all’amministatore del condominio, senza mai avere una risposta da nessuno. La situazione é gravissima, oltre al fatto che c’é pericolo di diffusione di malattie per la popolazione oltre all’impraticabilitá del marciapiede per i passanti e i portatori di handicap. É impossibile vivere in questa situazione”, dice la donna.

“Nella mia abitazione mi sono ritrovata a dover combattere contro i topi, non era mai successo prima. L’unica soluzione è il ritorno dei mastelli condominiali, apribili con la chiave solo dalle centottanta persone che vivono nei vari condomini”.