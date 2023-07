Quartu, mare sicuro per gli automobilisti: parcheggi confermati nella nuova pineta del Poetto

I parcheggi del lungomare di Quartu, nella zona della pineta, saranno salvati e mantenuti. Sarà tutto realtà tra un anno, quando termineranno almeno in parte i lavori del secondo lotto, in attesa del terzo: nove milioni di euro per concludere il nuovo Poetto quartese, dopo la prima tranche di lavori già terminata e la creazione di una porzione iniziale di promenade. A deciderlo è stata la Giunta Milia, con tanto di delibera ad hoc. Sono due le opzioni: 1090 stalli tutti sotto gli alberi e protetti da un guard rail o 670 parcheggi di tipo inclinato, bisognerà scegliere il progetto più conveniente. In entrambi i casi, sarà realizzata una stradina, o a doppio senso o a senso unico. I lavori partiranno a inizio 2024, subito dopo il termine di quelli del primo lotto. “Vogliamo che tutti i parcheggi vengano gestiti in maniera ottimale”, spiega, a Casteddu Online, l’assessore comunale dei Lavori pubblici, Antonio Conti. “Non aggiungiamo nuovi stalli ma ottimizziamo quelli già esistenti e che risalgono ai primi anni Duemila”.

Nelle ultime settimane c’è stata qualche polemica per degli stalli in meno, spariti col nuovo Poetto: “Si tratta di pochi spazi, una ventina o una trentina. Poca roba, il grosso degli spazi non è stato toccato. E anche per i parcheggi nuovi, gli automobilisti potranno utilizzarli ma, in parallelo, sarà pienamente rispettato il nostro progetto di pineta lineare e di lungomare pedonale”.