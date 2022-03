Quartu, lutto nella polizia locale: un cancro si porta via in un anno Sandro Tolu

Lutto nella polizia locale di Quartu per la morte di Sandro Tolu, uno degli agenti più longevi della caserma quartese, che per decenni ha indossato la divisa e operato nella terza città della Sardegna. Aveva 63 anni, Tolu, e un anno fa aveva scoperto di avere un cancro. Da quel momento ha iniziato la sua battaglia contro la “bestia”, che purtroppo due giorni fa ha avuto la meglio. Lascia la moglie Daniela, con la quale era sposato da 33 anni, e due figli, Annamaria e Daniele. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio, e gli stessi familiari di Tolu l’hanno voluto ricordare in maniera molto commossa. La moglie scrive: “Ero poco più di una bambina, quando ci siamo conosciuti e innamorati, 43 anni di vita insieme, 33 di matrimonio. Abbiamo costruito la nostra bella famiglia, mi hai regalato due splendidi figli che sono la mia ragione di vita. Sei stato un grande lavoratore, non ti sei mai risparmiato, sei stato un marito premuroso e attento , un padre sempre presente nella crescita e nell’educazione dei nostri ragazzi. Un anno fa il mostro è entrato nella nostra vita, fino a portarti via. Lasci un vuoto immenso e un dolore indescrivibile, ma sono sicura che ci camminerai a fianco e ci guiderai come hai sempre fatto. Buon viaggio amore mio”.

Un ricordo arriva anche dal figlio Daniele: “Mio padre era un uomo straordinario. Era coraggioso e affrontava tutto con una forza che veniva dritta dall’epica. Era gentile, anche quando era scontroso. Era eroico, ogni volta che si spendeva per aiutare una vita come poteva. Non avrei potuto avere esempio migliore. Gli devo l’uomo che sono. Ci vediamo fra le stelle papà. A presto”. Molto toccante anche il ricordo del sindaco Graziano Milia: “Sandro era una persona di un’umanità e professionalità incredibile, ha perso la sua battaglia contro un male incurabile. Alla sua famiglia va tutto il mio affetto”. Il funerale sarà domani, sabato 5 marzo, alle 15:30, nella basilica di Sant’Elena.