Quartu, l'ultima folle moda: "Quindicenni spaccano bottiglie nei parchi e si filmano"

C’è chi lancia arance contro le finestre delle palazzine della centralissima piazza di Quartu che ospita anche il palazzo del Comune e chi, al Quartello, spacca bottiglie di vetro nei parchi e filma tutto con gli smartphone per poi vantarsi con gli amici. Eccola, l’ultima folle moda che ha ormai portato all’esasperazione molti residenti. C’è chi ha scritto email al sindaco Graziano Milia e chi, sinora, ha affidato la problematica ai social e alla polizia: “C’è un gruppetto di 15enni che sta spaccando bottiglie nel parchetto di via Italia. Le lanciano in aria e si filmano”, denuncia un residente n gruppo pubblico Fb del Quartello, che ha pubblicato anche alcune foto. “Magari, se avessero i genitori, potrebbero far qualcosa per impedire che ciò avvenga”.

Le immagini sono già tra le mani delle forze dell’ordine: “I responsabili si attendano delle visite”.