Quartu, lo stagno del lungosaline trasformato in discarica: “25 sacchi di rifiuti riempiti in due ore”

Non c’è pace, per quanto riguarda le discariche abusive, per Quartu. Una delle ultime, scovate dai volontari purtroppo dopo che sono già state create dagli incivili, è quella della zona “dello stagno, nel lungosaline”. Una distesa di spazzatura di ogni tipo, abbandonata in mezzo alla natura, e raccolta da oltre ottanta partecipanti all’evento “raccolta plastic free”. L’appuntamento era nell’area attorno alla Bussola, e lì per fortuna i vandali non sono ancora arrivati: “Molto sporco, invece, il tratto dello stagno che porta a Quartu, nel lungosaline”, spiegano gli organizzatori dell’evento. Tra i partecipanti c’è stata l’Università di Cagliari, gli studenti e alcuni professori del liceo Brotzu, l’associazione Quartu Città Turistica e tanti volontari arrivati da tutta l’Isola: “Abbiamo raccolto tanta plastica, mascherine, bottiglie, lattine, rifiuti vari”. E, in appena due ore, sono stati ben venticinque i sacchi riempiti. Tutti i rifiuti, ovviamente, sono stati poi portati nelle discariche attrezzate.Nella zona dello stagno resta, comunque, il problema di possibili nuovi abbandoni. Una possibile soluzione, che possa fungere da deterrente? L’installazione di telecamere.