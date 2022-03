Quartu, lo sport ritorna a Is Arenas: basket e percorsi green attorno al nuovo stadio

La riqualificazione di Is Arenas a Quartu, da via S’Arrulloni sino al palazzetto di via Beethoven, è più vicina. Il Consiglio comunale dice sì allo spostamento di altri tre milioni di euro per il restyling di tutta la zona. Lì, come anticipato nei giorni scorsi da Casteddu Online, saranno realizzati percorsi sportivi all’aria aperta anche per i diversamente abili: campi da basket e altre strutture sportive, tutte da definire insieme alle associazioni che, in città, da anni faticano a trovare spazi. E il mirino principale della Giunta Milia, ovviamente, rimane puntato sullo stadio. Oggi ci sono erbacce e rifiuti, dieci anni fa ci ha giocato il Cagliari, prima dello stop e delle ormai note vicende giudiziarie. Lo fa capire ancora una volta l’assessore comunale dei Lavori Pubblici, Antonio Conti: “Lo stadio e la pista di atletica, rifaremo anche il campo da gioco, le tribune e le gradinate con spazi anche per la medicina sportiva, palestra le e zone fitness”. Ai primi di aprile il round decisivo in tribunale tra amministrazione comunale e Cagliari Calcio. Con i milioni attualmente in cassa “c’è anche il progetto per realizzare un unico tirante da via S’Arrulloni da destinare alle pratiche sportive. Serviranno anche due milioni per degli espropri”.Maggioranza compatta, nelle file dell’opposizione tutti favorevoli tranne cinque consiglieri che si sono astenuti. Tonio Pani e tutto il Psd’Az votano a favore: “Lo stadio di Is Arenas l’abbiamo avuto, purtroppo, per poco tempo, è stato una vetrina importante a livello nazionale e ora ci sono le erbacce. Il nostro voto favorevole è un voto alla speranza”.