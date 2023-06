Quartu, l'ex casa del pensionato ospiterà gli studenti: via libera dal consiglio comunale

Chiuso da vent’anni e del tutto inutilizzato, l’ex casa del pensionato di Quartu riprende vita e rinasce trasformandosi nella nuova Casa degli studenti.

Il via libera è arrivato nell’ultima seduta del consiglio comunale. L’assemblea civica ha anche dato l’ok all’avvio delle pratiche per la concessione in comodato d’uso dell’immobile di proprietà comunale all’Ente regionale di diritto allo studio, Ersu, partner del progetto. “Andiamo avanti a passo spedito nella costruzione di una nuova visione di città, capace di attrarre funzioni e servizi di interesse collettivo nel contesto dell’area Metropolitana. Questo passaggio si inquadra all’interno di una strategia di recupero più ampia già avviata da questa amministrazione con il progetto di riqualificazione delle ex Distillerie Capra, al fine di favorire l’insediamento di iniziative di cultura, ricerca, innovazione e tecnologia capaci di innescare uno sviluppo duraturo ed una nuova prospettiva di crescita per Quartu”, ha detto il sindaco Graziano Milia, richiamando l’accordo con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari, siglato nel 2022.