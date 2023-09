Quartu, le auto bloccano i carri funebri: il parroco si lamenta e il Comune mette nuovi divieti

Le automobili bloccano la salita dei carri funebri sullo scivolo della chiesa del Sacro Cuore a Quartu, il parroco Antonello Piras scrive all’amministrazione per lamentare un blocco che comporta numerosi disagi durante i funerali e il Comune piazza nuovi divieti. La decisione del settore della viabilità e traffico è chiara: è “necessario garantire l’accesso ai suddetti veicoli durante i servizi funebri e intervenire per migliorare la fluidità della mobilità veicolare nella piazza e garantire la sicurezza degli utenti della strada e il rischio di intralci ed incidenti”, ecco perchè scatta “il divieto di fermata lungo il margine sinistro, dal civico tre e per circa dieci metri”. Addio, quindi, ai “tappi” che si creavano in occasione delle celebrazioni funebri dentro la chiesa. Le nuove regole saranno valide appena gli operai avranno terminato di installare la nuova segnaletica.

Ok, inoltre, allo stop già esistente, con le auto che dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra all’incrocio tra la piazza e via Ada Negri.