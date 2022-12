Via ai lavori sprint per la riparazione del cavalcavia di via Biora, sulla Ss 554, realizzati in notturna. Stop alle auto dal Margine Rosso fino a Pitz’e Serra, ma i percorsi alternativi non mancano, ben quattordici per evitare di percorrere tanti chilometri in più. Le operazioni di ripristino termineranno sabato mattina, con le ultime verifiche sul sovrappasso. Intanto, i parapetti rotti sono già un ricordo, e nei prossimi giorni si procederà all’eliminazione della tanta ruggine presente.

La scelta di chiudere la strada dalle 22 alle 6 del mattino si sta rivelando vincente. Nessuna lamentela da parte degli automobilisti, i cartelli piazzati a qualche centinaio di metri di distanza dalla rotonda del Margine Rosso si sono rivelati decisivi per evitare imbottigliamenti e caos.

