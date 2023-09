Quartu, l'allarme: "Un anziano fa il bagno nudo e importuna le donne al Poetto"

Allarme al Poetto di Quartu per un anziano, nudo, che infastidirebbe le donne che, in questi ultimi giorni di settembre, frequentano il tratto di mare davanti al Mc Donald’s. L’uomo, un ultrasettantenne, abituale frequentatore della spiaggia, entra in azione nel primo pomeriggio. A raccontare il fatto con dovizia di dettagli è Consuelo Cannas, 46 anni, sarda doc ma da tempo residente per motivi di lavoro in Lussemburgo. Sta trascorrendo gli ultimi giorni delle sue vacanze in città, dove vive la madre, insieme al marito. “Questo pomeriggio abbiamo notato che non si limita ad un innocente naturismo, ma approfitta del passaggio delle bagnanti per esporsi e toccarsi vigorosamente i genitali. Dopo il consueto bagno nudo, si è avvolto un asciugamano attorno ai fianchi. Ha quindi preso di mira una signora sola, le si è parato davanti sfregandosi ripetutamente i genitali coperti dall’asciugamano, il tutto mentre la fissava con insistenza. La signora, ovviamente a disagio, si è sentita costretta ad allontanarsi”, racconta la donna. Accanto alla Cannas c’era il marito: “Eravamo un po’ distanti ma abbiamo visto bene la scena, mio marito l’ha anche fissato e lui, quasi con sguardo di sfida, è rimasto fermo”. L’anziano avrebbe “tra i 70 e gli ottant’anni. Indossa gli occhiali e cammina in modo un po’ particolare, un po’ curvo. A un certo punto ha indossato una maglietta, dei pantaloncini e se n’è andato verso la strada del lungomare, accanto al campeggio e alla pineta”.

La coppia ha parlato con l’anziana importunata: “Ha detto che non avrebbe chiamato le forze dell’ordine perchè pensava che si trattasse di un anziano con qualche problema, magari Alzheimer. C’era qualche altro bagnante e abbiamo visto due uomini che, probabilmente, l’hanno ripreso con lo smartphone”. Un esibizionista, quindi, o una persona con problemi che ha bisogno di aiuto e, in questo caso, di non essere lasciata sola di aggirarsi per la spiaggia a compiere atti osceni? “Noi ripartiamo domenica, torneremo in spiaggia anche nei prossimi giorni”, aggiunge Consuelo Cannas, “se dovessimo rivederlo vedremo cosa fare”. Anche perchè lei e il marito stanno sfruttando ogni occasione possibile per fare un po’ di mare ed è “da giorni osserviamo quell’ uomo anziano fare il bagno nudo”.