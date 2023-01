“Mario” è molto conosciuto e amato a Quartu Sant’Elena. Senegalese, cinquantenne, da vent’anni vende i suoi prodotti di fronte al Conad di via Milano, ma già da prima esercitava lo stesso mestiere nella città di Cagliari. Il tratto cortese, la disponibilità verso tutti e l’innata simpatia ne fanno un personaggio molto noto ed apprezzato da chi lo conosce. Avendo ben presenti i frequentatori di quel centro commerciale, ieri sera Mario ha intuito che quel 44enne di Maracalagonis che era uscito con due bottiglie di vino nel giubbotto, non le aveva di certo pagate. Lo ha quindi fermato e gli ha intimato di tornare indietro a regolarizzare l’acquisto, ma l’uomo non ne ha voluto sentire. A quel punto Mario lo ha bloccato e lo ha consegnato a un carabiniere in borghese, libero dal servizio che si trovava anch’egli a far la spesa al supermercato e che aveva intuito cosa stesse accadendo. In breve sono giunti poi i carabinieri del Radiomobile che hanno arrestato l’autore del furto. Mario avrebbe potuto benissimo farsi i fatti suoi, ma ha invece deciso di fare il proprio dovere di buon cittadino, anche se straniero, e anche se impegnato a sbarcare il lunario con la propria povera attività.

