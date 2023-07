Quartu, ladri scatenati al Quartello: razzia di gomme e cerchioni

Ladri scatenati, di notte, nel rione quartese del Quartello. Almeno due automobili, entrambe parcheggiate in via Austria, sono state prese di mira dai malviventi. Ad una si sono “accontentati” di bucare una delle quattro ruote, forse perchè non sono riusciti ad alzarla con il cric. Da un’altra, invece, sono riusciti a staccare ruote, cerchioni e pattane: si tratta di una Volkswagen di proprietà di un’infermiera della Rianimazione del Policlinico di Monserrato. La giovane, Alessandra Pinna, ha fatto l’amara scoperta qualche ora fa: “Per fortuna sono in ferie, si tratta comunque di un gravissimo danno. Non mi hanno rubato tutte e quattro le ruote perchè probabilmente hanno fatto troppo rumore e temevano di essere stati scoperti”. La macchina depredata è stata lasciata in diagonale tra due stalli.